السعودية | شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تصدر الترجمة الإنجليزية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:16 مساءً, 5 مارس 2019 م
المناطق - واس
صدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الترجمة الإنجليزية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 12 / 02 / 1439هـ، وسيتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الإصدار.
وأوضح رئيس شعبة الترجمة الرسمية الدكتور محمد بن صالح الهدلق، أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغة الإنجليزية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي.
وقال: إن الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي، الذي يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.
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