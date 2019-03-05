السعودية اليوم / السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 190 شخصًا إلى ليبيا



القاهرة 28 جمادى الآخر 1440 هـ الموافق 05فبراير2019 م واس

أحبطت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة مطروح اليوم، محاولة تسلل 190 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا العبور إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم الحدودية، إلا أنه تم إلقاء القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة المختصة.

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13:52ت م

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