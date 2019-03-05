السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع "ضمان استدامة الموارد الحيوية"



عرعر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات اليوم، اجتماع "ضمان استدامة الموارد الحيوية"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الاستدامة للموارد الحيوية، تأتي ضمن الأولويات في تنمية المنطقة، مشددًا على ضرورة معالجة الوضع البيئي وتنفيذ الخطة التأهيلية التنموية البيئية للأودية والمحميات الطبيعية بالشكل الأمثل، ودراسة سبل حماية المراعي الطبيعية من التصحر والتلوث أيًا كان مصدره للحفاظ على الموارد البيئية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة، ووقف أعمال التجريف وتنظيم العمل بمردم مخلفات البناء.

وشدد سموه على ضرورة التفاعل الإيجابي بروح المبادرة مع القضايا البيئية، خصوصًا ذات الأولوية منها، لافتًا سموه النظر إلى أهمية التنسيق والتكامل بين القطاعات الحكومية كافة، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق استدامة بيئية، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، والاستثمار الأمثل للموارد المائية المعالجة.

وناقش الاجتماع حماية البيئة من الأخطار الطبيعية من خلال تنمية وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية وذلك بتطبيق القيود المقررة نظامًا في المناطق المحمية.

كما ناقش الاجتماع ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي والاستفادة من الموارد المائية، وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من القرارات.

// انتهى //

13:51ت م

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