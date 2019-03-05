اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام



الكويت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الثلاثاء ، على ارتفاع المؤشر العام 39ر20 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5293 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر126 مليون سهم تمت من خلال 4970 صفقة نقدية بقيمة 9ر20 مليون دينار كويتي (نحو97ر68 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4776 نقطة، وبنسبة 35ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر87 مليون سهم، تمت عبر 2615 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 18ر15 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 19ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5571 نقطة وبنسبة ارتفاع 04ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 4ر39 مليون سهم، تمت عبر 2355 صفقات بقيمة 3ر16 مليون دينار (نحو 79ر53 مليون دولار).

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13:51ت م

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