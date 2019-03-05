السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة



عرعر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة منصور الملافخ، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم نبذة عن حملة " هويتي " التي أطلقها فرع الأحوال المدنية بالمنطقة من خلال الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة .

وتهدف الحملة إلى توعية طالبات المدارس بأهمية الهوية الوطنية كإثبات شخصي لهن، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم الخدمة للراغبات في إصدار الهوية الوطنية ممن أكملن السن القانوني.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات "البرنت .

وأشاد سموه بالدور الرائد الذي تبذله إدارات الأحوال المدنية في المملكة، بتوجيهات ومتابعة من سمو وزير الداخلية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة، التي من شأنها خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

من جانبه, أعرب مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه أمير المنطقة على توجيهاته التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.

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13:46ت م

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