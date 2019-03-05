السعودية اليوم / "هدف" يبرم اتفاقية مع " الهلال الأحمر" لدعم تدريب 400 فني سعودي من حملة دبلوم طب الطوارئ لإلحاقهم بسوق العمل



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم ( الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، لدعم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ لـ 400 فني سعودي، بهدف تمكينهم والحاقهم في سوق العمل بالقطاع الصحي على مهنة فني خدمات طبية طارئة، وذلك على هامش ملتقى لقاءات الرياض 2019.

ووقع مذكرة التفاهم مدير عام "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري, ومعالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، إضافة إلى دعم تمويل الخطط والدراسات والبرامج التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتوظيف السعوديين، ورفع مهارات الباحثين عن عمل وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تنفيذ برنامج تدريبي نظري مدته أربعة أشهر داخل مركز الأمير سلطان للدراسات الصحية، في حين سيتم تنفيذ برنامج تدريبي عملي مدته أربعة أشهر داخل المراكز التابعة لهيئة الهلال الأحمر، على ان يتم توظيف مجتازي فترتي التدريب واختبار التوظيف لدى هيئة الهلال الأحمر في احد المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).

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13:39ت م

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