السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل محافظ عنيزة ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي بالمحافظة



بريدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في بريدة اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، يرافقه رئيس لجنة الأهالي محمد القاضي, وأعضاء لجنة الأهالي، الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه نسخة من الإصدار الخاص باللجنة "عنيزة الماضي والحاضر والمستقبل".

ورحب سمو أمير القصيم بهم، مباركاً لهم على هذه الخطوة التي وصفها بالموفقة من خلال هذا الإصدار، منوهاً سموه بالدعم الذي تتلقاه هذه المحافظة الغالية والعريقة من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، متمنياً لرئيس وأعضاء لجنة أهالي عنيزة كافة كل التوفيق والنجاح.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من قبل سموه، منوهين بدعم سموه الدائم وجهوده التي تدعم كل ما يخدم هذه المحافظة خاصة ومنطقة القصيم عامة، سائلين الله أن يحقق هذا الإصدار أهدافه المنشودة، وأن يكون رافداً لكل المهتمين بهذه المحافظة العريقة، وكل ما يتعلق فيها من إحياء للتراث ونهضة عمرانية واقتصادية في الماضي والحاضر والمستقبل بحول الله.

// انتهى //

13:38ت م

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