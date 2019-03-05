السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

كما حضره من الجانب الروسي، معالي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية إلكسندر كينشاك، ومدير تخطيط السياسة الخارجية أوليغ ستيبانوف، وعدد من المسؤولين.

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13:38ت م

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