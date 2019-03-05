اقتصادي / استقرار اسعار الذهب في ظل التفاؤل بوجود اتفاق تجاري أمريكي صيني



لندن‪ ‬28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالقرب من أدنى مستوى حققته خلال الخمسة أسابيع الماضية، بضغط من انتعاش الدولار، وتفاؤل بشأن اتفاق تجارة من المرجح إبرامه بين الولايات المتحدة والصين.

وكان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.2% إلى 1288.46 دولار للاونصة، بعد أن هبط إلى 1282.50 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى سعر له منذ 25 يناير. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% أيضًا إلى 1289.80 دولار للأونصة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4% مسجلة 15.13 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5% إلى 838.77 دولار للأونصة.

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13:38ت م

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