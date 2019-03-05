السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقه



‎الباحة 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموفق 05 مارس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه الباحة بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ سعيد بن بريك القرني الذي صدر الامر السامي الكريم بتعيينه عضواً بالمحكمة العليا بالرياض .

وهنأ سموه الشيخ القرني بهذه الثقة الملكية الكريمة, داعيا الله له بدوام التوفيق والسداد في مهمته القضائية الجديدة .

بدوره, قدّم الشيخ سعيد القرني, الشكر لسموه على استقباله وتهنئته له على منصبه الجديد.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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13:36ت م

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