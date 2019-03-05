السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتسلّم رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية لدى المملكة محمد الأمين ولد الشيخ.

// انتهى //

13:33ت م

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