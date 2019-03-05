سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، استئناف الوزراء البريطانيون جهودهم لتأمين تغييرات ملزمة قانونيًا لصفقة خروج بريطانيا من التكتل، التي أبرمتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قد تحصل على دعم من البرلمان في غضون أسبوع.

وتناولت صحف الثلاثاء قيام رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي اليوم، بزيارة مدينة سالزبوري، بعد عام بالضبط من استخدام سلاح كيماوي في شوارع المدينة لاستهداف سيرجي ويوليا سكريبال.

وسلطت الضوء على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سلسلة من الإصلاحات لضمان مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وتناقلت صحف بريطانيا استسلام 200 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، بعد معركة شرسة في منطقة الباغوز بمحافظة دير الزور، التي تعد آخر جيب تبقى للتنظيم في شرق سوريا.

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13:32ت م

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