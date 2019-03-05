سياسي / وزير الخارجية اللبناني يستقبل موفدًا أميركيًا



بيروت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل في بيروت اليوم، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، دايفيد ساترفيلد.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

// انتهى //

13:30ت م

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