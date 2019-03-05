السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يقيم دورة "الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية " لمعلمي التربية البدنية



الدوادمي 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

نفذت إدارة تعليم محافظة الدوادمي ممثلة في شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي اليوم، دورة تدريبية "الإنعاش القلبي والإسعافات الولية "، بالتعاون مع جمعية القلب

وأوضح رئيس شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي بالإدارة والمنسق العام لدوري المدارس بالمحافظة نايف بن عبيد العصيمي، أن الدورة التي استهدفت 60 معلماً من معلمي التربية البدنية المكلفين بالعمل والأشراف على مباريات دوري المدارس، وتناولت التعريف بمفهوم الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب المشاركين على مهارات إنعاش القلب والرئتين والمهارات الإسعافية، ومباشرة الحالات الطارئة والاصابات

// انتهى //

13:21ت م

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الدوادمي 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنفذت إدارة تعليم محافظة الدوادمي ممثلة في شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي اليوم، دورة تدريبية "الإنعاش القلبي والإسعافات الولية "، بالتعاون مع جمعية القلب السعودية ، وذلك في النادي العلمي المركزي.وأوضح رئيس شعبة التربية البدنية والنشاط الرياضي بالإدارة والمنسق العام لدوري المدارس بالمحافظة نايف بن عبيد العصيمي، أن الدورة التي استهدفت 60 معلماً من معلمي التربية البدنية المكلفين بالعمل والأشراف على مباريات دوري المدارس، وتناولت التعريف بمفهوم الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب المشاركين على مهارات إنعاش القلب والرئتين والمهارات الإسعافية، ومباشرة الحالات الطارئة والاصابات الرياضية ، وحالات الاختناق وانسداد مجرى التنفس للطلاب أثناء المباريات في دوري المدارس.// انتهى //13:21ت م0101

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