السعودية اليوم / أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة .

‏// انتهى //

13:19ت م

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