انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية تكشف سبب استقالة ظريف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:48 مساءً - كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي أن السبب وراء استقالة الوزير محمود جواد ظريف من منصبه الأسبوع الماضي، يعود لعدم إبلاغه بزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن قاسمي أن وزارة الشؤون الخارجية لم تتلق معلومات على أي مستوى عن الزيارة، وظل هذا هو الوضع حتى انتهاء الزيارة.

وقال قاسمي إن "أحد أسباب استقالة الدكتور ظريف كان ذلك الافتقار إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، والهدف والقصد من الاستقالة كان لإعادة وزارة الشؤون الخارجية والنظام الدبلوماسي في البلاد لوضعهما الأساسي".

كما أكد المسؤول الإيراني أن ظريف سيزور سوريا للقاء الأسد قريباً.

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وشارك قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن العمليات خارج إيران، في لقاء الأسد مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وقال سليماني في تصريح لرد الاعتبار لظريف الأسبوع الماضي إن الأخير هو الشخصية الرئيسية المسؤولة عن السياسة الخارجية وإن خامنئي يدعمه.

وكان ظريف أعلن استقالته من منصب وزير خارجية إيران، الذي يشغله منذ عام 2013، عبر حسابه على "إنستغرام"، مساء الاثنين، قائلاً: "أنا ممتن للشعب الإيراني العزيز الشجاع والسلطات المحترمة، على مدار الـ67 شهراً الماضية، وأعتذر بشدة لعدم قدرتي على مواصلة خدمتي وعلى كل أوجه القصور خلال فترة الخدمة".

لكن وزير الخارجية الإيراني عاد وتراجع عن استقالته، الأربعاء الماضي، بعد أن رفضتها القيادة الإيرانية مؤكدة أهمية دوره في قيادة السياسة الخارجية للبلاد.