السعودية | شركات سيارات صينية تجري مباحثات لإنشاء مصانع في المملكة

المناطق - الرياض

أبدت شركات صينية لصناعة السيارات جديتها لدراسة إقامة مصانع لها بما في ذلك مصانع الأجزاء في السعودية، في وقت لا تزال تجري ثلاث شركات سيارات آسيوية وأوروبية مفاوضات للاستثمار مع الجهات المحلية المعنية.

وقال وفقا لـ”الاقتصادية” المهندس عبدالله بن سعد الهزاني، نائب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لقطاع السيارات، إن هناك مناقشات جرت مع شركات سيارات صينية للركاب والشاحنات والحافلات، للاستثمار وإقامة مصانع لها في السعودية مع مصانع أجزاء السيارات، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأخيرة إلى الصين.

وأوضح المهندس الهزاني، أن لدى الصين عديدا من شركات السيارات، فيما ستدرس السعودية الفرص بالتركيز على الشركات ذات الجودة العالية بحسب المعايير العالمية.

وأشار إلى أن توجه الشركات الصينية إلى الاستثمار خارج أراضيها لإقامة مصانع، قد يكون فرصة للسعودية، خاصة هذا النوع من الاستثمارات، للإنتاج والتصدير إلى إفريقيا والدول المجاورة.