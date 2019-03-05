السعودية | 3 شاحنات من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى الحديدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:44 مساءً, 5 مارس 2019 م المناطق - الرياض عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 900 سلة غذائية، تزن 66 طنًا و600 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، تستهدف محافظة الحديدة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.

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