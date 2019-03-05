شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» ترحب بقرار لندن تصنيف مليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المصدر أن خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي.
وشدد المصدر، في ختام تصريحه، على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
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