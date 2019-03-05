شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الخارجية إبراهيم العساف ، وزير الخارجية الروسي سيرغيلافروف، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.



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