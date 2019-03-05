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76% نسبة رضا المسافرين عبر مطار الملك فهد

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات خلال شهر فبراير الماضي في كل من " مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة " .

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر فبراير وشارك فيها أكثر من 400 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 74% ، مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73 %.

وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة حيث بلغت النسبة 76% مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73 % ، بينما وصلت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 59 % وهي ذات النسبة لشهر يناير الماضي، فيما جاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام خلال شهر فبراير 76 % وهي ذات النسبة لشهر يناير الماضي، في حين ارتفعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 78% مقارنة بشهر يناير الماضي والتي كانت 77%..


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