شكرا لقرائتكم خبر عن 76% نسبة رضا المسافرين عبر مطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب إحصائية الهيئة لشهر فبراير وشارك فيها أكثر من 400 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 74% ، مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73 %.
وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة حيث بلغت النسبة 76% مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73 % ، بينما وصلت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 59 % وهي ذات النسبة لشهر يناير الماضي، فيما جاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام خلال شهر فبراير 76 % وهي ذات النسبة لشهر يناير الماضي، في حين ارتفعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 78% مقارنة بشهر يناير الماضي والتي كانت 77%..
كانت هذه تفاصيل خبر 76% نسبة رضا المسافرين عبر مطار الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.