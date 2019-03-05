شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان .. دورات متخصصة لـ 60 فتاة بلحج والان نبدء بالتفاصيل
وتلقت 60 فتاة معلومات نظرية وتطبيقية في مضامين الدورات التدريبية لإكسابهن المعارف اللازمة لتسويق منتجاتهن وكيفية إعداد مشروعهن الخاص.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
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