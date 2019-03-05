الان تتابع “جدة” تستحدث “بريدا إلكترونيا” للإبلاغ عن مخالفات التوطين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:
استحدثت محافظة جدة، بريدا إلكترونيا خاصا، لاستقبال بلاغات وشكاوى مخالفات التوطين، يتمكن من خلاله المواطنين والمقيمين من تقديم الشكاوى عن هذه المخالفات.
وأكدت لجنة التوطين بمحافظة جدة دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، لأنشطة التوطين بالمحافظة، لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتدريبهم وتأهيلهم.
ولتقديم بلاغ أو شكوى عن مخالفات التوطين الإرسال على البريد الالكتروني [email protected]
يذكر أن لجنة التوطين بمحافظة جدة قامت بتوفير العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات ومتابعة تنفيذ برامج التوطين في الأنشطة التي تم توطينها خلال الفترة الماضية وذلك من خلال تكامل الجهود مع الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر “جدة” تستحدث “بريدا إلكترونيا” للإبلاغ عن مخالفات التوطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.