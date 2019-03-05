الان تتابع وزير التعليم يوجه بعدم إشغال الميدان بالأنشطة لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: وجه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بعدم إشغال الميدان التعليمي وتركيز الجهود حاليا لإختبارات العلوم والرياضيات. جاء ذلك في تعميم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، حصلت “الخليج 365” على نسخة منه، وتضمن التعميم تأجيل هاكثون التعليم إلى الفصل الأول من العام الدراسي القادم 1441، وذلك لأن الجهود حاليا في الميدان التعليمي تتركز على تهيئة الميدان لاختبارات العلوم والرياضيات وعدم إشغاله بأنشطة أخرى.

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