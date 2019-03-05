القوات المسلحة السعودية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة تعرف على الوظائف المتاحة وطريقة التقديم فيها

قامت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية التابعة للمنطقة الغربية، بالإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، وذلك تحت بند التشغيل والصيانة، على أن يكون العمل في محافظة جدة، والوظائف المتاحة لحملة الشهادات المتوسطة والثانوية العامة والدبلومات والبكالوريوس، وسوف نقوم من خلال هذا المقال باستعراض هذه الوظائف.

وظائف إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية

الوظيفة عدد الوظائف المتاحة شروط الوظائف مهندس مدني وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. مهندس أنظمة سلامة وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها في ذات التخصص. مهندس كهربائي وظيفتان يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية. مهندس تقدير كميات وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. فني شبكات حاسب آلي وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص شبكات حاسب آلي. مراقب أمن وسلامة وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة. حارس أمن وسلامة وظيفتان يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة ويفضّل من لديه خبرة. فني اتصالات وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية متوسطة تخص اتصالات. مركب عزل وظيفة واحدة يجب أن يمتلك المتقدم الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها. فني كهربائي معدات مطبخ وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص كهرباء. فني إلكترونيات سمعية وبصرية وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص إلكترونيات. مراقب إنشاءات وظيفة واحدة يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص تقنية مدنية ومعمارية.

موعد التقديم وطريقته

يبدأ التقديم على الوظائف المذكورة أعلاه بداية من يوم الأحد القادم ولمدة أسبوع كامل، وفي حالة توفر الشروط المذكورة على المتقدم يتم التقدم بالطلبات بمقر الإدارة في الموعد المحدد والموجودة في محافظة جدة-معسكر القوات البرية-طريق الملك خالد.