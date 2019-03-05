شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن دورات متخصصة لفتيات مديريتي مسيمير والحوطة بلحج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لحج)دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات متخصصة في صيانة الجوالات وصناعة مشتقات الألبان والإسعافات الأولية للفتيات في مديرتي الحوطة والمسيمير بمحافظة لحج، ضمن مشروع تحسين سبل العيش والذي يستهدف عددا من المحافظات اليمنية.
وتلقت 60 فتاة معلومات نظرية وتطبيقية في مضامين الدورات التدريبية لإكسابهن المعارف اللازمة لتسويق منتجاتهن وكيفية إعداد مشروعهن الخاص.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
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