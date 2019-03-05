شكرا لقرائتكم خبر عن 87.2 طن تمور وأدوية وسلال غذائية تعبر الوديعة باتجاه المهرة والحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منفذ الوديعة)

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الثلاثاء)، مساعدات غذائية تشتمل على 2500 كرتون من التمور تزن 20 طناً، و600 كيلو من الأدوية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة المهرة.

كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الاثنين) ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 900 سلة غذائية، تزن 66 طناً و600 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظة الحديدة.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.