5 إيرانيين قتلوا في تحطم مروحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء تحطم مروحية إنقاذ جنوب غرب إيران أمس. وذكرت وكالة أنباء إيران (إرنا) أن مروحية إنقاذ تابعة لجامعة العلوم الطبية الإيرانية سقطت ظهر أمس في محافظة «جهار محال وبختياري» الواقعة في جنوب غرب البلاد، ونقلت الوكالة عن جعفر مرداني المساعد السياسي والأمني للمحافظ أن المروحية سقطت في منطقة «سرتشنيز» التابعة لقضاء «كيار» وأسفرت عن مقتل أفراد طاقمها الخمسة.



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