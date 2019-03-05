أمانو: كوريا الشمالية مستمرة في النووي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ فيينا

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس إن كوريا الشمالية تواصل استخدام محطتها لتخصيب اليورانيوم، وقد مضت قدما في بناء مفاعل نووي، مستشهدا بمعلومات جمعها خبراء نوويون في الوكالة.

وقال أمانو «في مفاعل الماء الخفيف، رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشرات على أعمال بناء جارية»، مضيفا أن وكالته «واصلت رصد مؤشرات الاستخدام المستمر لمرفق التخصيب بالطرد المركزي المذكور».

وجاء التحديث الذي أطلع أمانو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليه، بعد أن فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في توقيع اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية، حيث قطعا فجأة القمة الثانية لهما، والتي طال انتظارها وعقدت في هانوي الأسبوع الماضي.