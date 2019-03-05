الجامعة العربية تطالب بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، وتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك وتقويضها لحرية العبادة، وذلك إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.

وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي، الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الجسيمة التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك، والتدخل السافر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعمل مجلس الأوقاف، والمخطط الممنهج للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

واستنكر حملة الإبعاد التعسفي التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها قرار إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي عن الأقصى المبارك، واعتقال حراس المسجد بعد فتح مبنى ومصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، في الوقت الذي يطلق العنان يوميا لغلاة المستوطنين لاستباحته وإقامة الصلوات التلمودية فيه. وحذر السفير أبوعلي من العواقب الوخيمة التي تنذر بإشعال المنطقة برمتها مما سيؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار وجر المنطقة إلى حرب دينية كارثية، وحيا المقدسيين المرابطين الصامدين في وجه الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على مدينة القدس وهويتها وتراثها ومقدساتها.