السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,900 كرتون تمور للنازحين والمتضررين في عدد من المناطق التابعة لمديرية الحزم بالجوف



الحزم 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,900 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في عدد من المناطق التابعة لمديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 17,400 فرد.

ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

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12:33ت م

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