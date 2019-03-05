اقتصادي / توقف صعود الأسهم الأوروبية



لندن 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

توقفت موجة صعود استمرت لثلاثة أيام في الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن خفضت الحكومة الصينية توقات النمو، وبعد بيانات ضعيفة عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، في حين تأثرت السوق أيضًا بنتائج ضعيفة من يوروفينس وإنترتك.

وفي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بعد أن صعد لثلاثة أيام لأعلى مستوى في خمسة أشهر وسط آمال في هدنة بالنزاع التجاري الطويل بين الولايات المتحدة والصين. واستقر المؤشر داكس الألماني المنكشف بشكل خاص على حالة الاقتصاد الصيني.

وكانت أسهم شركات السيارات ومكوناتها، المعتمدة على الطلب الصيني، من أكبر الخاسرين في المعاملات المبكرة، لتتصدر أسهم كونتننتال وفولكسفاجن ودايملر قائمة التراجعات في فرانكفورت.

وتعرض سهم إنترتك البريطانية لاختبارات المنتجات لأكبر الخسائر في لندن بعد نتائج سنوية جاءت في حدود التوقعات. ونزل سهم يوروفينس 7.6 بالمئة متذيلا الأداء على ستوكس 600 بعد أن قالت شركة اختبار منتجات الأغذية والأدوية الحيوية إنها ستكبح نشاط الدمج والاستحواذ في مسعى لتعزيز الهوامش والتدفقات النقدية.

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12:33ت م

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