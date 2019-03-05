السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس جمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم



سكاكا 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة " بشراكم " سعد بن مديسيس السويلمي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة .

واستمع سموه لشرح عن جهود الجمعية والدور النسائية فيها ودورها في تربية الناشئة على هدي القرآن الكريم، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، والعمل بأحكامه، ليكونوا مواطنين صالحين، معتزين بدينهم، وأمتهم ووطنهم، كما اطلع سموه على مشاركة الجمعية في عدد من المسابقات المحلية والدولية .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية كريمة للقرآن الكريم ودعم للجمعيات الخيرية للتحفيظ القرآن الكريم ونهوضها في تأدية رسالتها؛ لافتاً سموه إلى أن أثر هذه الجمعيات الخيرية هو المحافظة على التمسك بالقرآن الكريم لبناء جيل متزن يتحلى بأخلاق القرآن الكريم، داعياً الله للجميع بالتوفيق والسداد .

// انتهى //

12:26ت م

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