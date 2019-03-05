السعودية اليوم / "سعود الطبية" تمد جسورها مع المرضى بفعالية توعوية



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 الموافق 05 مارس 2019م واس.

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بمستشفى الأطفال أسماء الفائزين بمسابقة الأمراض المزمنة من طلبة الثانوي من مدراس العاصمة.

جاء ذلك في الحفل المصاحب لليوم العالمي للأمراض المزمنة أمس، وعقد تحت شعار "مد الجسور بين الرعاية الصحية والاجتماعية", حيث حصلت الطالبة لآلئ سعود السبر من ثانوية ١٥٨ على المركز الأول، تلاها الطالب فيصل المرشد من ثانوية جعفر بن محمد بالمركز الثاني، بينما نالت الطالبة نوره عبد العزيز المقحم من ثانوية 61 المركز الثالث.

وأوضحت رئيسة قسم الأمراض الوراثية بالمدينة الدكتورة مها العتيبي أن الفعالية تهدف لرفع الوعي في المجتمع عن هذه الفئة من المرضى، الذين يعانون من أمراض نادرة، مشيرة إلى أن الفعالية أقيمت بوجود المرضى وأهاليهم، بمشاركة أغلب التخصصات الطبية المهتمة بالأمراض النادرة، مع وجود محاضرات ونقاش مفتوح، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين من طلبة الثانوية المشاركين في مسابقة الأمراض النادرة.

يذكر أن مستشفى الأطفال بالمدينة يعدُّ سبّاقًا في مواكبة الأيام العالمية الصحية، إيمانًا منه بأهمية التوعية والتثقيف.

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12:17ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.