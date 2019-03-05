السعودية اليوم / كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تطلق مسابقة "الروبوت الخامس" للكليات التقنية والمعاهد بالمملكة



جدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

تطلق كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة الأحد المقبل, فعاليات مسابقة "الروبوت" في نسختها الخامسة لجميع كليات التقنية والمعاهد بالمملكة, بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وتعد مسابقة "الروبوت" أكبر مسابقة على مستوى العالم في عدد المشاركين وبجوائز تصل إلى 90 ألف ريال, حيث يقدر عدد المشاركين في المسابقة التي تستمر فعالياتها على مدى ثلاثة أيام 200 متدرب و 15000 ألف مدرب متابع من المتدربين من جميع كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

من جانبه أوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي أن المسابقة لهذا العام تتكون من ثلاث مسارات وهي روبوت VEX العالمية, ومشاريع ابتكارية, ومسار البرمجة, مشيرًا إلى أن مسابقة الروبوت VEX أكبر مسابقة عالمية من حيث المشاركين والفائز في هذا المسار يمثل المملكة في مسابقة الروبوت VEX العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتجدد سنويًا بأفكار وتحديات مميزة.

وعد العامودي المسابقة أنموذجًا عصريًا من شأنه إثراء مجال الروبوت الذي أصبح واحدًا من العلوم المتقدمة حديثًا، والذي أدركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أهميته فحرصت عليه من خلال وحداتها التدريبية لتحفيز المتدربين على الإبداع والابتكار والمشاركة, لافتًا إلى أن الهدف من المسابقة هو تنمية روح الإبداع والابتكار ونشر ثقافة الروبوت وتشجيع المبتكرين والمتدربين على تحليل وحل المشكلات وتشجيع التعلم التعاوني والعمل ضمن الفريق.

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12:08ت م

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