سياسي / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على ردود أفعال أحزاب المعارضة، على وعود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بمباشرة إصلاحات دستورية تمهد لقيام "جمهورية ثانية" في البلاد وتغيير النظام بسلاسة، في حال أعيد انتخابه لفترة خامسة.

وكتبت صحف الثلاثاء ، عن تحذير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان في افتتاح الدورة الـ 36، لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر الأمانة العامة للمجلس في تونس، من مخاطر عودة الإرهابيين من ساحات القتال في مناطق عديدة إلى داخل الدول العربية، بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وتطرقت إلى مشاركة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في اجتماع حول ليبيا، مع نظيريه المصري سامح شكري، والتونسي خميس الجهيناوي، لدراسة ال،وضاع في ليبيا، وبحث كيفية مساعدة الليبيين على المضي نحو تحريك ركود العملية السياسية مع تعثر المؤتمر الوطني الجامع.

ولفتت إلى توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، على مرسوم انسحاب بلاده من معاهدة منع الانتشار النووي الموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية عام 1987.

وأخبرت صحف الجزائر، في متفرقات أخرى، عن استشهاد فلسطنيين اثنين أمس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة ثالث بقرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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