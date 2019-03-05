السعودية اليوم / محافظ بيش يدشن معرض مدني بيش تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"



بيش 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق05 مارس 2019 م واس

دشن محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة أمس، فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ضمن مشاركتها في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة، وذلك بمقر إدارة الدفاع المدني ببيش.

وفي البداية افتتح المحافظ المعرض المصاحب للفعاليات، مستمعاً لشرح مفصل عما يضمه من معدات وتجهيزات ووسائل سلامة عالية الجودة ستسهل على رجال الدفاع المدني مهامهم، بالإضافة إلى العديد من اللوحات التعريفية والمجسمات التوعوية والصور التوعوية والارشادية والمنشورات والمطويات التوعوية.

ونوه المحافظ أبو شرحة، بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات من أي خطر لا قدر الله، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، حيال تفعيل فعاليات شعار هذا العام والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والحرص على تكثيف برامج التوعية والإرشاد لنشر ثقافة السلامة العامة بين أطفالنا سواء بالتعليم أو بالأماكن العامة والمنتزهات.

بعد ذلك ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم مهندس عمر عسيري كلمة، أكد خلالها أهمية الاحتفال بهذه المناسبة كونها تذكر العالم بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال رفع المستوى الوقائي لديهم تجاه المخاطر الطبيعية والبشرية التي قد يتعرضون لها وتوحيد اشتراطات السلامة تجنباً لوقوع الحوادث - لا قدر الله -، مبينًا أن هناك العديد من المناشط المصاحبة من أهمها زيارات للمدارس والمحاضرات والمعارض واللوحات الإرشادية بجميع شوارع المحافظة للتوعية بوسائل السلامة وتجنب المخاطر، فيما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات المتنوعة.

// انتهى//

11:57ت م

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