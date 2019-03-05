سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي السفير الروسي لدى لبنان



بيروت 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واس

التقى رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، اليوم في القصر الجمهوري، سفير روسيا لدى لبنان، الكسندر زاسبكين.

جرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بين البلدين.

// انتهى //

11:47ت م

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