

الباحة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة سعيد بن يحيى الزهراني أمس، المرحلة الثانية من خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني في الهيئات والمراكز التابعة للفرع، بحضور رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات، وذلك بمقر الفرع.

وتشمل هذه المرحلة دمج وإعادة توزيع المراكز ونطاق عمل عدد من الهيئات التي تستهدفها الخطة المعتمدة من قبل الرئاسة العامة.

وأوضح الزهراني أن هذه الخطة تأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند دعماً للعمل الميداني وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله -، موجهاً رؤساء الهيئات بحث الأعضاء على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتحقيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وفق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية وبما يتوافق مع صلاحيات وتنظيم الرئاسة العامة.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على توجيهاته السديدة واهتمامه المعهود بكل ما يخص أعمال فرع المنطقة، ولمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على ما يلقاه العمل الميداني والتوعوي والوقائي من اهتمام ومتابعة.

// انتهى //

11:47ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة تدشن المرحلة الثانية من خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.