

جيزان 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الاحوس اليوم، فعاليات ملتقى التعليم الأهلي تحت شعار "معاً لتعليم أهلي متميز"، بحضور قادة وملاك المدراس الأهلية والعالمية بالمنطقة.

وأوضح الدكتور الأحوس أن الفعاليات تركز على التعريف بمهام ومنجزات التعليم الأهلي وتكامله مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة وإبراز التجارب الحديثة المطبقة في الميدان والمقام، مبرزاً أن التعليم الحكومي والأهلي شريكان في تنمية الوطن ورعاية أبنائه، مشدداً على أهمية وجود برامج مشتركة بين القطاعين تدعم جميع منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين وقادة مدارس وتسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم خدمات نوعية للطلاب.

بعد ذلك قدم مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم جازان فهد خرمي عرضاً عن أهداف الملتقى، مستعرضاً الجهود والخدمات التي قدمها المكتب خلال هذا العام في دعم العملية التعليمية ورفع مستوى الانضباط والتحصيل الدراسي والشراكات والخدمات المقدمة للأيتام وأبناء وبنات الشهداء.

ثم انطلق حوار مفتوح بين مدير التعليم وملاك وقادة وقائدات المدارس، شمل عدداً من المحاور منها فرص الاستثمار بالمنطقة وسبل تعزيز الشراكة بين الإدارة والملاك وفرص التحسين في الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات، لتبدأ بعدها أوراق عمل الملتقى التي تنوعت عناوينها بين التميز حاضراً ومستقبلاً وتجربة UCMAS للحساب الذهني ومهندس المستقبل وتجربة منتدى الرياضيات.

وكرم مدير تعليم جازان خلال الملتقى، الرعاة والداعمين والمدارس المتميزة في الانضباط المدرسي والطلاب المتميزين والطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في مسابقة UCMAS.​

// انتهى //

11:46ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم ملتقى التعليم الأهلي "معاً لتعليم أهلي متميز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.