السعودية اليوم / رئيس منظمة الصحة العالمية يشكر المملكة لدورها الريادي للعناية بالرعاية الصحية



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس عن شكره وتقديره للمملكة العربية

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي اختتمت أمس الأول في جدة وأقيمت تحت عنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا " .

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية :" إن المملكة العربية السعودية قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.

وأضاف أنه في شهر مايو المقبل ستناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم السابع عشر من سبتمبر يوماً عالمياً لسلامة المرضى ، وذلك في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا ,لافتاً إلى أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الممارسة غير الصحية وأكثر هذه الحالات كان الممكن تفاديها.

// انتهى //

11:41ت م

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الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأعرب رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على الدور الريادي الذي تقوم به للعناية بالرعاية الصحية، مقدماً شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على استضافة المملكة للقمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى .جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي اختتمت أمس الأول في جدة وأقيمت تحت عنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا " .وقال رئيس منظمة الصحة العالمية :" إن المملكة العربية السعودية قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.وأضاف أنه في شهر مايو المقبل ستناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم السابع عشر من سبتمبر يوماً عالمياً لسلامة المرضى ، وذلك في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا ,لافتاً إلى أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الممارسة غير الصحية وأكثر هذه الحالات كان الممكن تفاديها.// انتهى //11:41ت م0064

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.