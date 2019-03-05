السعودية اليوم / عبور 3 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة الحديدة



منفذ الوديعة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 900 سلة غذائية، تزن 66 طنًا و600 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، تستهدف محافظة الحديدة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.

//انتهى//

11:40ت م

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