انت الان تتابع تفاصيل خبر ديون دول الخليج المستحقة من الولايات المتحدة في سوق السندات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 11:32 صباحاً - لا تزال الصين تحتلّ المركز الأول على مستوى العالم من حيث أكبر دائني الولايات المتحدة الخارجيين، وتليها اليابان في المركز الثاني، وفق بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية.

لكن المفاجأة في بيانات الدائنين للولايات المتحدة كانت في دول الخليج الست (السعودية، والإمارات، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين)، إذ بلغ إجمالي استثماراتها في سندات الخزينة الأمريكية 280.64 مليار دولار حتى نهاية 2018.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن السعودية تحتلّ المرتبة الأولى خليجياً من حيث حجم الاستثمارات في السندات الأمريكية، إذ بلغت بنهاية 2018، 171.6 مليار دولار، تليها الإمارات باستثمارات 56.8 مليار دولار.

وبحسب مسح لـ"الخليج 365" اعتمد فيه بيانات وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2018، فإن ديون قطر في السندات الأمريكية تراجعت من 3.7 مليارات دولار عام 2016 إلى 1.17 مليار دولار حالياً.