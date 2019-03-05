شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصحة العالمية : المملكة قامت بأعمال عظيمة لسلامة المرضى والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء انعقاد أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي اختتمت أمس الأول في جدة وأقيمت تحت عنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا " .
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية :" إن المملكة قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.
وأضاف أنه في شهر مايو المقبل ستناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم السابع عشر من سبتمبر يوماً عالمياً لسلامة المرضى ، وذلك في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا ,لافتاً إلى أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الممارسة غير الصحية وأكثر هذه الحالات كان الممكن تفاديها.
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