شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: هطول أمطار رعدية على نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة. وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ3 عصراً وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.