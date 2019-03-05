«بارع» يمول 50 مشروعا توفر 500 فرصة عمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور فيصل الخميس، عن تمويل أكثر من 50 مشروعا بمختلف الصناعات الحرفية، بإجمالي مبالغ تتجاوز 66 مليون ريال.

وأوضح أن المشاريع التي جرى تمويلها ستسهم بشكل مباشر بضخ أكثر من 500 فرصة عمل جديدة للحرفيين والحرفيات من أبناء الوطن.

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ونوه الخميس إلى الجهود التي يبذلها البرنامج لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات اليدوية، منها تعاون البرنامج مع الشركاء في توفير فرص جديدة للحرفيين، والعمل على تزويد الفنادق بمنتجات يدوية وتراثية مثل اللوحات الجدارية والقطع الفنية كجزء من التصاميم والديكورات الداخلية للفنادق العالمية المتواجدة على أرض المملكة.

استبدال المستورد

وأشار إلى عقد شراكات عدة مع القطاع الخاص للتعاون والتسويق وللهدايا الحرفية واستبدال المستورد منها بمنتجات محلية أصلية تمثل التراث المحلي، والعمل مع القطاع الخاص ومع الجهات الحكومية في برنامج حاضنات تمكن الحرفيين من الاستثمار والاستقلالية من خلال ممارسة المهن المطلوبة في الأسواق، إلى جانب إطلاق برنامج يمكن الحرفيين ومنتجاتهم المتميزة من دخول الأسواق العالمية، خاصة في قطاع الجواهر والأزياء والأثاث الفندقي، وتوفير الدعم الفني والاستشاري والتدريبي.