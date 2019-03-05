قمتان بنصف نهائي كأس الهيئة للسلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يجري اليوم الدور نصف النهائي لكأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة بمواجهتي الفتح مع النصر، والهلال أمام أحد.

ويستضيف الفتح نظيره النصر على صالته بالأحساء عند الثالثة والنصف مساء، فيما يلتقي الهلال وأحد عند الخامسة مساء على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، إذ يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية التي سيحدد موعدها لاحقا.