زيادة إجمالي المكافآت تشعل أبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبو ظبي يترقب عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية نسخة مثيرة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع انطلاق فعاليات دور المجموعات أمس. وتشهد البطولة الحالية تعديلات كبيرة من حيث المكافآت من دور إلى آخر ومن مباراة إلى أخرى، وكذلك من حيث تنقل الفرق لخوض 222 مباراة تشهدها البطولة منذ اليوم الأول حتى أواخر نوفمبر المقبل الموعد المرتقب لنهائي هذه النسخة. تعديلات في مكافآت النسخة الحالية ارتفاع المكافآت المالية إلى 4 .29 مليون دولار، بدلا من 25 مليونا في 2018، و20 مليونا في 2017

تشهد النسخة الحالية زيادة في المكافآت المالية قدرها 4 .4 ملايين دولار عن العام الماضي

زيادة مقابل بدلات تكلفة السفر للأندية التي تلعب خارج ملعبها إلى 8.4 ملايين دولار بدلا من 2 .4 ملايين دولار في النسخة الماضية

مجموع الجوائز الخاصة باللقب والوصافة كما هو بواقع 4 ملايين لحامل اللقب ومليونين للوصيف

زيادة قيمة الفوز والتعادل، حيث أصبحت 50 ألف دولار للفوز و10 آلاف دولار للتعادل

تخصيص مبالغ تحت مسمى مخصصات مشاركة بالأدوار النهائية بإجمالي وصل إلى 3 ملايين و800 ألف دولار

يحصل المتأهل إلى دور الـ 16 على 100 ألف دولار

يحصل المتأهل إلى دور الثمانية على 150 ألف دولار

يحصل المتأهل إلى الدور نصف النهائي على 250 ألف دولار (عدا 50 ألف دولار إضافية للفائز في كل دور).



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