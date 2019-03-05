فوز لوكوموتيف على الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طشقند استهل لوكوموتيف طشقند الأوزبكي مسيرته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز ثمين 2-0 على الوحدة الإماراتي أمس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا الاتحاد السعودي والريان القطري.



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