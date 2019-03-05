القويحص يستقبل الرحالة الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

استقبل أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص أمس بمكتبه، الرحالة الإمارتي خالد السويدي بعد أن أنهى رحلته الماراثونية الممتدة من جامع الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إلى مكة المكرمة مشيا على الأقدام قاطعا خلالها مسافة 2070 كم.

وأشاد القويحص بما قام به السويدي من عمل إنساني للتعبير عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات والسعودية، حاثا شباب المملكة بالاقتداء بما قام به الرحالة، فيما أكد السويدي أن من ثمرات الرحلة التاريخية، تكوين صداقات مع أبناء المملكة الذين غمروه بالاستقبال الحافل، موضحا أنه تعرف على أكثر من 400 مواطن سعودي من جميع المحافظات في ثنايا رحلته.